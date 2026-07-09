Kural tanımayanlara geçit yok: 693 sürücü rapor edildi

Denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Gazimağusa'da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen içeride tespit edilen 15 kişiye idari para cezası uygulanırken, Girne'de aynı gerekçeyle 40 kişi hakkında işlem yapıldı. Güzelyurt'ta ise asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde ise üç bölgede toplam 4 bin 265 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 693 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 34 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde en sık rastlanan ihlal yine sürat oldu. Üç bölgede toplam 222 sürücü hız sınırını aşarken, 13 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 81 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, çok sayıda sürücü ise sigortasız, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, cep telefonu kullanmak, trafik işaretlerine uymamak ve diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, asayiş ve trafik denetimlerinin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.