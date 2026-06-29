Kuralları ihlal eden sürücülere ağır yaptırımlar!

Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Kordonboyu Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ağır yaptırımlar uyguladı.

Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Kordonboyu Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ağır yaptırımlar uyguladı.

Tehlikeli sürüş ve seyrüsefersiz araç kullandığı tespit edilen M.B.’ye 18 bin 185 TL 40 kuruş para cezası kesilirken, ehliyetine 25 ceza puanı işlendi.

Tehlikeli sürüşün yanı sıra seyrüsefersiz ve muayenesiz araç kullandığı belirlenen İ.B. ise 24 bin 247 TL 20 kuruş para cezasına çarptırıldı. Sürücünün ehliyetine ayrıca 35 ceza puanı işlendi.

Polis, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik trafik denetimlerinin aralıksız ve daha da artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.