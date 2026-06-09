Kürşat: Narenciye sektöründe sorunlar büyüyor, Cypruvex’in mali durumu açıklanmalı

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Narenciyeden süt üretimine, sebze ve meyve sektörüne kadar birçok alanda ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Kürşat, hafta sonu Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde üreticilerle bir araya geldiklerini ve üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları doğrudan kendilerine aktardıklarını belirtti.

“Altın yıl denildi, sezon yine sorunlarla kapanıyor”

Sezonun başında Başbakan Ünal Üstel ve hükümet yetkililerinin bölgeye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Kürşat, Cypruvex yetkilileriyle birlikte yapılan açıklamalarda sezonun “altın yıl” olacağının söylendiğini kaydetti.

Cypruvex’in uzun yıllardır çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kürşat, kurumun piyasayı dengeleme görevinden uzaklaştığını savundu.

“Belki bu kez üreticinin yüzü güler dedik ancak sezonun sonuna yaklaşırken yine sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz” diyen Kürşat, artan su, akaryakıt ve işçilik maliyetleri başta olmak üzere temel girdilerdeki yükselişin narenciye sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Verilen desteklerin bulunduğunu ancak bunların yeterli olmadığını da ifade etti.

“Kesim sıralarında adaletsizlik yaşandığı iddia edildi”

Kesim sıralarının belirlenmesine rağmen uygulamada bu kurallara uyulmadığı yönünde üreticilerden şikâyet aldıklarını belirten Kürşat, üreticilerin süreçte haksızlık ve adaletsizlik yaşandığını düşündüğünü kaydetti.

Tarım Bakanı Çavuş’a sorular yöneltti

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a bir dizi soru yönelten Kürşat, Cypruvex’in sezon boyunca ne kadar ürün aldığının, bunların ne kadarının paketlendiğinin, sıkıldığının ve soğuk hava depolarına gönderildiğinin açıklanmasını istedi.

Kürşat ayrıca, ürünlerde bozulma veya çürüme yaşanıp yaşanmadığının, dalında kalan ürün miktarının ve ihracat rakamlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

“Cypruvex’in mali tablosu açıklansın”

Cypruvex’in ihracattan elde ettiği gelirlerin, piyasadan olan alacaklarının ve toplam borçlarının da açıklanması gerektiğini belirten Kürşat, kurumun mali durumuna ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu ifade etti.

Kürşat, “Kurumun 800 milyon TL ile 1,5 milyar TL arasında zarar ettiği yönünde söylemler var. Cypruvex’in gerçek mali durumu nedir? Bunun kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz” dedi.

“Süt üreticisi de zam bekliyor”

Konuşmasında süt üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Kürşat, süt fiyatlarının yılda iki kez, ocak ve haziran aylarında düzenlendiğini hatırlattı.

Ocak ayında arpaya yüzde 40 oranında zam yapıldığını, buna bağlı olarak üreticinin girdi maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını ifade eden Kürşat, buna rağmen süt fiyatlarında enflasyon oranının altında bir düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Haziran ayına gelinmesine rağmen üreticinin üzerindeki maliyet baskısının daha da arttığını belirten Kürşat, mazot fiyatlarındaki artışın yanı sıra işçilik maliyetlerinin de yükseldiğine dikkat çekti.

Süt üreticilerinin yeni fiyat düzenlemesini beklediğini ifade eden Kürşat, artan maliyetler karşısında üreticinin ayakta kalabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.