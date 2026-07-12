Kurudere Yakınlarındaki Ormanlık Alanda Yangın: 15 Dönüm Küle Döndü

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, Kurudere köyü yakınlarında bulunan Borusan Ormanları olarak bilinen koruluk alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük arazi zarar gördü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yangın 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlere Polis İtfaiye ekipleri, Orman Dairesi personeli, askeri birlikler ve bölge halkı birlikte müdahale etti.

Yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük arazi ile bölgede bulunan çam, selvi, okaliptüs ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.