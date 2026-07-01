“Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri Serisi”nin altıncı kitabı okuyucuyla buluştu

Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri Serisi” yeni kitabıyla okuyucularla buluştu.

Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri Serisi” yeni kitabıyla okuyucularla buluştu.

Serinin altıncı eserinde, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in yaşam öyküsü, hukuk alanındaki öncü çalışmaları ve topluma katkıları ele alınıyor.

Eserde, Narin Ferdi Şefik’in adalet anlayışı, kadın bir hukukçu ve yönetici olarak elde ettiği başarılar ile Kıbrıs Türk yargı sistemine kazandırdığı vizyon kapsamlı şekilde aktarılıyor.

Işık Kitabevi’nde satışa sunulan kitabın, gelecek nesillere ilham verecek kalıcı bir kaynak ve özellikle genç hukukçular için önemli bir rehber olması hedefleniyor.