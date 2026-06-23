Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Özbekistan temaslarına başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, mevcut iş birliklerini değerlendirmek, ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş birliği imkanlarını görüşmek amacıyla Özbekistan’a ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, mevcut iş birliklerini değerlendirmek, ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş birliği imkanlarını görüşmek amacıyla Özbekistan’a ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu, bir dizi temas gerçekleştirmek üzere Özbekistan Cumhuriyeti’nin başkenti Taşkent’e gidiyor.

Platform Başkanı Okyay Sadıkoğlu tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar yürütülen çalışmaların ve kurulan iş birliklerinin sonuçlarını yerinde değerlendirmek, mevcut ilişkileri daha da güçlendirmek ve yeni iş birliği fırsatlarını görüşmek amacıyla Özbekistan temaslarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre heyet, Taşkent başta olmak üzere çeşitli şehirlerde paydaşlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ve yeni iş birliği alanlarının ele alınması planlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu, gerçekleştirilecek temasların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına, Türk dünyasıyla olan bağların güçlenmesine ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projelere katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, platformun KKTC’nin uluslararası alandaki bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla farklı ülkelerde tanıtım çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Platform Başkanı Okyay Sadıkoğlu, Özbekistan’daki temasların gerçekleşmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, Türkiye, KKTC ve Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.