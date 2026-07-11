Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Özbekistan temaslarını tamamladı

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu, bir dizi temas ve çalışma gerçekleştirmek amacıyla düzenlediği Özbekistan ziyaretini tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu, bir dizi temas ve çalışma gerçekleştirmek amacıyla düzenlediği Özbekistan ziyaretini tamamladı.

Platform Başkanı Okyay Sadıkoğlu tarafından yapılan açıklamada, ziyaret süresince çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirildiği, temaslarda samimi ve yapıcı bir ilgiyle karşılandıkları belirtildi.

Özbekistan halkının ve özellikle Özbek vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gösterdiği yakın ilginin memnuniyet verici olduğu ifade edilen açıklamada, Özbekistan’ın son yıllarda ekonomik, sosyal ve kurumsal alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekildi.

Sadıkoğlu, Özbekistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde güçlü ve etkin bir konumda bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin liderliğinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yer almasının, sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve iş birliği imkanlarının artmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu’nun siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Sadıkoğlu, ticari, kültürel ve sosyal alanlardaki iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Özbekistan’daki fahri temsilcilerle yürütülen faaliyetlerin ülkenin farklı bölgelerine yayılmasının hedeflendiğini ifade eden Sadıkoğlu, böylece daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Sadıkoğlu, ziyaretin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği bulunan çalışma arkadaşlarına, Özbekistan’daki yetkililere, kardeş kuruluşlara ve fahri temsilcilere teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu’nun, her platformda ve farklı ülkelerde KKTC’nin tanınırlığını, bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.