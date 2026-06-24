Kuzey Kore'den nükleer cephaneliği büyütme kararı

Kim, savaş gemilerini nükleer füzelerle donatmayı, silah yapımında kullanılan malzeme üretimini iki katına çıkarmayı ve ülkenin nükleer cephaneliğini katlanarak büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kim, savaş gemilerini nükleer füzelerle donatmayı, silah yapımında kullanılan malzeme üretimini iki katına çıkarmayı ve ülkenin nükleer cephaneliğini katlanarak büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin savunma kapasitesi hakkındaki açıklamalarında abartılı ifadelere yer verdiğini ancak mevcut durumda asıl sorunun Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olup olmadığı değil, neden bu kadar çok silaha ihtiyaç duyduğu olduğunu ifade etti.

Seul'deki Sejong Enstitüsü araştırmacılarından Peter Ward, Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini tek bir askeri müdahaleyle yok edilemeyecek kadar geniş ve dağınık bir yapıya ulaştırmayı amaçladığını aktardı.

Ward, İran örneğine atıfta bulunarak, nükleer silaha tam anlamıyla sahip olamayan ülkelerin caydırıcılık yaratmak yerine saldırılara açık hale geldiğini ve Kuzey Kore'nin bu durumdan ders çıkardığını belirtti.

Çoklu fırlatma sistemleri ve yeni savaş gemileri

Kuzey Kore'nin olası bir ilk saldırıdan sağ çıkacak şekilde tasarlanan askeri envanteri; demiryolu ve karayolu mobil fırlatıcılarını, korunaklı yeraltı tesislerini ve genişleyen bir denizaltı filosunu kapsıyor.

Pyongyang yönetimi bu yıl, 5 bin tonluk yeni bir muhripten nükleer kapasiteli seyir füzeleri denemeye başladı. Kim Jong-un, önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl iki yeni savaş gemisi inşa etme sözü verdi.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Hong Min, Kuzey Kore'nin karşısındaki ABD nükleer şemsiyesi, ortak ABD-Güney Kore kuvvetleri ve Japonya ile yapılan üçlü iş birliğine karşı koyabilmek için asgari caydırıcılığın ötesinde daha büyük bir cephaneliğe ihtiyaç duyduğunu değerlendirdi.

Nükleer güç anayasaya eklendi

Kuzey Kore bu yılın başlarında anayasada değişikliğe giderek nükleer kuvvetlerin komutasını doğrudan Kim Jong-un'a verdi ve fırlatma yetkisinin ayrı bir komutanlığa devredilmesinin önünü açtı. Analistler bu adımı, lider kadrosunu hedef alacak olası bir operasyona karşı koruma önlemi olarak yorumladı.

Kore Savunma Analizleri Enstitüsünden (KIDA) Lee Ho Ryung, Pyongyang'ın nükleer silahsızlanma fikrinin artık kendileri için geçerli olmadığını Washington'a kabul ettirmek istediğini belirtti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve ABD yönetimi resmi olarak nükleerden arındırılmış bir Kore Yarımadası hedeflese de uzmanlar, Kuzey Kore'nin Rusya ve Çin ile derinleşen askeri ve diplomatik ilişkileri sayesinde dış baskılardan korunduğunu vurguladı.

Lee, gelecekte sürecin silahsızlanmadan ziyade cephaneliğin sınırlandırılmasını içeren silah kontrolü müzakerelerine evrilebileceğini ifade etti.