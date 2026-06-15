La Nouba’da müzik sınırları aşmaya devam ediyor

Dünya elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden MoBlack, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği unutulmaz performansla La Nouba’da müzikseverlerle buluşurken, Kuzey Kıbrıs’tan da etkilenerek adadan özel görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla dikkat çekti.

Dünya elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden MoBlack, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği unutulmaz performansla La Nouba’da müzikseverlerle buluşurken, Kuzey Kıbrıs’tan da etkilenerek adadan özel görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla dikkat çekti.

Dünyanın birçok önemli festival ve sahnesinde performans sergileyen, Afro House müziğinin global ölçekte en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen MoBlack; Tomorrowland, Zamna, Pacha Ibiza ve dünyanın farklı noktalarındaki prestijli etkinliklerde yer alan güçlü bir isim olarak biliniyor.

La Nouba’daki performansı sonrasında Girne Kalesi başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli turistik noktalarını ziyaret eden sanatçı, yaptığı sosyal medya paylaşımlarında adanın atmosferine ve enerjisine de yer verdi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, La Nouba’nın yalnızca müzik alanında değil, ülkenin uluslararası görünürlüğü açısından da önemli bir köprü görevi üstlendiği bir kez daha ortaya çıktı.

Altıncı sezonuna güçlü bir giriş yapan La Nouba, bu sezon da uluslararası sanatçıları Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaya devam ederken; müzik, eğlence, turizm ve kültürel etkileşimi bir araya getiren vizyonunu sürdürmeyi hedefliyor.

La Nouba yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, MoBlack’ın hem etkinlikten hem de adadaki deneyiminden oldukça memnun kaldığı belirtilirken, ilerleyen süreçte farklı iş birlikleri ve projeler konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Bugüne kadar birçok uluslararası ismi Kuzey Kıbrıs’ta ağırlayan La Nouba, yalnızca gece hayatına değil; ülkenin global ölçekte tanıtımına katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceğini vurguladı.

“Beyond Clubbing” vizyonuyla yoluna devam eden La Nouba, 2026 yaz sezonunda gerçekleştireceği yeni uluslararası etkinlikler ve organizasyonlarla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.