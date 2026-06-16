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Lale konulu resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR SANAT 6
Yayınlama: 16 Haziran 2026 Salı 14:33 | Güncellendi: 16.06.2026 13:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
“3. Medoş Lalesi” konulu resim yarışmasında ödül alan çocuk ve gençlere ödülleri YENDER binasında düzenlenen sergi sırasında takdim edildi.
Lale konulu resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

“3. Medoş Lalesi” konulu resim yarışmasında ödül alan çocuk ve gençlere ödülleri YENDER binasında düzenlenen sergi sırasında takdim edildi.

Yarışma Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı sponsorluğunda Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği’nin (YENDER) tarafından düzenlendi.

Erenköy Karpaz Belediyesinden verilen bilgiye göre, sergi ve ödül törenine Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen, Yenierenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar, YENDER Başkanı Meryem Özbolat, dernek yönetimi, ödül alan öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin kötü hava şartlar nedeniyle gerçekleştirilememiş olması nedeniyle düzenlenen resim yarışmasına  bölge okullarında yapıldı.

Yenierenköy İlkokulu, Erenköy Lisesi, Ziyamet İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Recep Tayip Erdoğan Ortaokulu’ndan yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri okullarında verilirken, resimleri ödüle layık görülen çocuk ve gençlere ödülleri dün gerçekleştirilen sergi ve törenle takdim edildi.

Törende ayrıca, okullarda yardımcı olan resim öğretmenleri ve jüri üyelerine de teşekkür edilerek, plaket takdim edildi.

İlkokullar arsında Nilsu Selengin (Yenierenköy İlkokulu – Sınıf 5) birincilik, Larin Onbaşı (Yenierenköy İlkokulu – Sınıf 5) ikincilik, Defne Hayal Yeşilbulut (Yenierenköy İlkokulu – Sınıf 3) ise üçüncülğk ödlülü aldı.

Mansiyon ödülü ise Özkan Soykut’un (Yenierenköy İlkokulu – Sınıf 4) oldu.

Ortaokullar arasında ise Özüm Soykut (Erenköy Lisesi – 6B) ve Nilhayat Yeşilbulut  (Dıştan – Sınıf 7) birincilik, Güler Halefoğlu (Erenköy Lisesi – 6C) ikincilik, Enes İldiz (Erenköy Lisesi – 7A) ise üçüncülüğe layık bulundu.

Mansiyon ödülü de Gülperi Akçam’a  (Erenköy Lisesi – 8B) verildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi