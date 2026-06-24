Larnaka’da parktaki fayanslar söküldü, büste zarar verildi

Larnaka’da Piyale Paşa sahil yolunun arkasında yer alan “Akdeniz Sanatçıları Parkına” kimliği bilinmeyen kişilerin zarar verdiği kaydedildi.
Parkta yer alan heykellere geçen günlerde zarar verilmesinin akabinde, kimliği bilinmeyen kişilerin geçen pazartesi akşamı parkın içindeki çeşmeden fayansları söktüğünü yazan Politis gazetesi, EOKA’cı Mihalakis Paridis’in şehir merkezinde yer alan büstüne de boya fırlatılarak zarar verildiğini kaydetti.
Haberde Larnaka belediyesinin yapılan “vandallıkları” kınadığı kaydedildi.