24 Haziran 2026 Çarşamba
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Larnaka’da parktaki fayanslar söküldü, büste zarar verildi

KIBRIS 8
Yayınlama: 24 Haziran 2026 Çarşamba 17:27 | Güncellendi: 24.06.2026 16:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Larnaka’da Piyale Paşa sahil yolunun arkasında yer alan “Akdeniz Sanatçıları Parkına” kimliği bilinmeyen kişilerin zarar verdiği kaydedildi.
Larnaka’da parktaki fayanslar söküldü, büste zarar verildi

Larnaka’da Piyale Paşa sahil yolunun arkasında yer alan “Akdeniz Sanatçıları Parkına” kimliği bilinmeyen kişilerin zarar verdiği kaydedildi.

Parkta yer alan heykellere geçen günlerde zarar verilmesinin akabinde, kimliği bilinmeyen kişilerin geçen pazartesi akşamı parkın içindeki çeşmeden fayansları söktüğünü yazan Politis gazetesi, EOKA’cı Mihalakis Paridis’in şehir merkezinde yer alan büstüne de boya fırlatılarak zarar verildiğini kaydetti.

Haberde Larnaka belediyesinin yapılan “vandallıkları” kınadığı kaydedildi.      

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi