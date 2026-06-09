Larnaka’daki bir apartman dairesinde çürümüş ceset bulundu

“Philenews” haber sitesi, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine kapıyı kırıp daireye giren polis ve itfaiye ekipleri, kadının uzun süre önce öldüğünün tespit edildiğini ve kimliğinin belirlenebilmesi için DNA testi yapılması gerektiğini yazdı.

“Philenews” haber sitesi, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine kapıyı kırıp daireye giren polis ve itfaiye ekipleri, kadının uzun süre önce öldüğünün tespit edildiğini ve kimliğinin belirlenebilmesi için DNA testi yapılması gerektiğini yazdı.

Polisten elde edilen bilgilere göre, söz konusu apartman dairesinde 82 yaşındaki Avrupalı bir kadının yalnız yaşadığı ve yaklaşık altı aydır yakınları tarafından aranmadığı kaydedilirken, yetkililerin, kimlik ve olası yakınlara ulaşmak için Europol üzerinden uluslararası çalışma başlatmayı planladığı ifade edildi.

Kadının kesin ölüm sebebi, önümüzdeki günlerde yapılacak otopsi sonucunda netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.