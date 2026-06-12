LAÜ’nün 33. Mezuniyet Töreni gerçekleşti

LAÜ’nün gurur gecesinde mezuniyet coşkusu yaşandı…

LAÜ’nün gurur gecesinde mezuniyet coşkusu yaşandı…

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2025-2026 Akademik Yılı mezunları 11 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

LAÜ 2026 Mezunlarını Geleceğe Uğurladı

Törene, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora programlarından 1832 mezun verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı törendeki konuşmasında, LAÜ’nün ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Üniversitenin elde ettiği başarıların artarak devam etmesini temenni eden Arıklı, LAÜ’nün her geçen yıl daha fazla öğrenci çekerek bölgenin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Üniversitenin yalnızca bölge ekonomisine değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına da önemli katkılar sunduğunu belirten Arıklı, yükseköğretimin ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Mezunlara da seslenen Arıklı, yeni yaşamlarında ve kariyer yolculuklarında başarılar dileyerek tüm mezunları tebrik etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, Değerli veliler yetiştirdiğiniz evlatlarınızın bu mutlu gününde bizler de burada bu güzel olaya tanıklık etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. 1990 yılında kurulan LAÜ’nün gelişimine dikkat çeken Berova, o günlerden bugüne LAÜ’nün önemli bir gelişim gösterdiğini ve Üniversitenin başta Lefke olmak üzere ülkeye sağladığı katkıların her geçen yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Berova, LAÜ’nün eğitim, bilim ve toplumsal kalkınma alanlarında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada velilere seslenerek, “Değerli veliler, yetiştirdiğiniz evlatlarınızın bu mutlu gününde bizler de burada bu güzel olaya tanıklık etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız” ifadelerini kullandı.1990 yılında kurulan LAÜ’nün gelişimine de dikkat çeken Berova, üniversitenin kuruluşundan bu yana önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti. O günden bugüne LAÜ’nün büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Berova, üniversitenin başta Lefke olmak üzere ülkeye sağladığı ekonomik katkıların her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada KKTC’nin “öğrenci adası, eğitim adası” vizyonuyla hareket ettiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin sağlıklı, mutlu ve akademik açıdan başarılı bireyler olarak mezun olmalarını hedeflediklerini belirterek “Burada çok kültürlü ortamda kurduğunuz iletişimlerle geleceğe çok güçlü yürüyeceğinizden eminim.” şeklinde konuştu. Öğrencilere ve ailelerine seslenen Çavuşoğlu, “Buraya geldiğinizde gelenek ve göreneklerimizle, Kıbrıs Türk halkının öz değerleriyle ve sizin geldiğiniz yerlerden getirdiğiniz kültürlerle çok güzel bir tablo yarattık. Bu tabloyu yarattığınız için hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de konuşmasında, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana Lefke bölgesine ve ülkeye önemli katkılar sağladığını vurguladı. Üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda ortaya koyduğu başarıların her geçen yıl arttığını belirten Öztürk, LAÜ’nün bugün gurur verici bir noktaya ulaştığını ifade etti. Lefke Avrupa Üniversitesi mezunlarına seslenen Öztürk, köklü ve saygın bir yükseköğretim kurumundan mezun olduklarını belirterek, bununla gurur duymaları gerektiğini söyledi. Mezunların edindikleri bilgi ve deneyimlerle ülkelerine ve insanlığa değer katacak bireyler olarak yetiştiklerini dile getiren Öztürk, tüm mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, mezuniyetin yalnızca diploma almak anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Mezuniyet, geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizin emek, sabır, azim ve kararlılıkla örülmüş uzun bir yolculuğu başarıyla tamamlamasıdır” dedi. Gençlere yapılan yatırımın sadece ülkemiz değil dünya için de çok önemli olduğunu belirterek, LAÜ’nün bu yıl en çok tercih edilen üniversite olduğunu ve Times Higher Education Üniversite Etki Sıralaması’nda dünyada ilk 600’ de yerini aldığını belirtti. Yükselen, mezuniyetin öğrencilerin akademik yaşamlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, mezunların elde ettikleri başarıların disiplinli çalışmalarının ve özverilerinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Gençlerin gelecekte ülkelerine önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getiren Yükselen, tüm mezunları başarılarından dolayı tebrik etti.

Mezunlar adına konuşan Eyüp Bilgili ve Maria Barato da LAÜ öğrencisi olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, eğitim hayatlarına katkı koyan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından onur konuklarının üstün başarı gösteren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı. Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.