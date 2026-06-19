LBO Çoksesli Gençlik Korosu ve Genç Kadın Vokal grup sezonun son konserini verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çoksesli Gençlik Korosu ve Genç Kadın Vokal grup (LBOfem)

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çoksesli Gençlik Korosu ve Genç Kadın Vokal grup (LBOfem)

2025-2026 çalışma dönemini “Bir Şehrin Ezgisi (The Melody of a City)” adlı sezon sonu konseriyle tamamladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın eşlik ettiği konser, Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yer aldı.

LBO’nun kuruluşunun 35’inci yılı etkinlikleri kapsamındaki konserde LBO Şefi Oskay Hoca ile Koro Şefi Hare Yakula yönetimindeki korolar SILA 4’ün eserleri de seslendirildi.

Şef Hare Yakula konser öncesi yaptığı konuşmada, LBO’nun Minikler Korosu, Mezzo Grup, Çoksesli Gençlik Korosu, Genç Kadın Vokal LBOfem ve Genç Erkek Vokal LBOY olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Dünya ve Avrupa Korolar Federasyonu üyeliğiyle, 2025’de en prestijli koro festivaline katılma fırsatı yakaladıklarını kaydeden Yakula, “Dilimizi, kültürümüzü, müziğimizi, dansımızı, folklorümüzü çoksesli koro müziğiyle sentezleyerek temsiliyet gerçekleştirdik. Temmuz 2026’da orkestra şefimiz sayın Oskay Hoca’nın koro düzenlemeleriyle İspanya’nın Girona şehrinde dünyanın her bir yerinden 3500 koristin yer alacağı Junior Cantat’ta sahne alacağız. 2027’de de Letonya’da olacağız.” dedi.

Gecede Çoksesli Gençlik Korosu farklı coğrafyalardan ve farklı dillerden eserler, Genç Kadın Vokal Grubu Kıbrıs eserleri seslendirdi. Konser sonunda LTB Meclis Üyesi Mehmet Miralay koro şefleri Oskay ve Yakula, müzisyen Gürsoy ve koro şefi Garanti’ye çiçek takdim etti.

LBO ise sezon finalini 30 Haziran’da “Müzikle Bir, Şehrimizle Bir” adlı Latin konseriyle yapacak.

Gecede, SILA 4’ün hayatta olan son üyesi baterist Ferahzad Gürsoy ve Kıbrıs Havaları Derneği Başkanı Selçuk Garanti de birer konuşma yaptı.