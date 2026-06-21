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Lefke’de Narkotik Baskını: Bir Kişi Tutuklandı

KIBRIS 3
Yayınlama: 21 Haziran 2026 Pazar 13:41 | Güncellendi: 21.06.2026 11:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis açıklamasına göre, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında düzenlenen operasyon kapsamında, 29 yaşındaki K.K.T.’nin kullanımındaki araçta, üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı.
Lefke’de Narkotik Baskını: Bir Kişi Tutuklandı

Polis açıklamasına göre, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında düzenlenen operasyon kapsamında, 29 yaşındaki K.K.T.’nin kullanımındaki araçta, üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda toplam 21 gram hintkeneviri türü, 4 gram kokain türü ve 4 gram MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 500 miligram ağırlığında toz madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak tutuklanan K.K.T. hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs