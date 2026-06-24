Lefke’de narkotik operasyonu: Kokain, MDMA ve hintkeneviri ele geçirildi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ, Lefke Kaza Mahkemesi’nde olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ, Lefke Kaza Mahkemesi’nde olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlı K.K.T.’nin park halindeki bir araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Zanlının huzurunda, üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının Lefke’de bulunan ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mavi renk hap, yaklaşık 500 miligram ağırlığında mavi renk toz madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazının bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini ve emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirten polis, zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlı K.K.T.’nin 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.