Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden, Milli Takım gururu

Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, Antalya’da düzenlenen Yıldızlar – Gençler – Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda performansları ile dikkat çektiler.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, Antalya’da düzenlenen Yıldızlar – Gençler – Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda performansları ile dikkat çektiler.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden, Yıldızlar – Gençler – Büyükler Türkiye Şampiyonası’na katılımla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Bir Lefkoşa Cimnastik Kulübü klasiği yaşanıyor. Yıldızlar – Gençler – Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak milli takımımızda 7 sporcumuz yer alıyor. Cimnastik sporunun sürdürülebilir olup, ortaokul ve lise dönemlerinde olan sporcularında rekabetçi düzeyde, her yaşa hitap ederek, milli takımımıza 7 sporcu ve 3 antrenör ile Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Yarışmalarda takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar dileriz. Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nü Yıldızlar kategorisinde sporcularımız Defne Conkbayır, Mila Kasap, Ecem Erengil, Merjen Hazratova, Gençler kategorisinde Nisan İlkkan, Ayşe Deniz Necatigil, Büyükler kategorisinde ise Tülay Sevem Merteroğlu temsil ediyor. Sporcularımızın antrenörlüklerini ise Türkay Özata, Bilgin Diker, Hasan Aksoy ve Furkan Türk yapıyor.”