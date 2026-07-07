Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazası: Bir Kişi Tutuklandı

Polisin açıklamasına göre, kaza 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. S.G(25), yönetimindeki VE 813 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru sol şeritte seyrettiği sırada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde dikkatsiz şekilde sağ şeride geçmeye çalıştı.

Polisin açıklamasına göre, kaza 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. S.G(25), yönetimindeki VE 813 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru sol şeritte seyrettiği sırada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde dikkatsiz şekilde sağ şeride geçmeye çalıştı.

Bu sırada aynı istikamette sağ şeritte seyreden ve yapılan kontrolde 117 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen İ.A(30) yönetimindeki MN 056 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpıldı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya karışan İ.A tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.