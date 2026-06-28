Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda trafik kazası…

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bu sabahın ilk saatlerinde, alkollü sürücünün yoldan çıkarak refüj ve bariyerlere çarptığı kazada yaralanan olmazken, sürücü aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bu sabahın ilk saatlerinde, alkollü sürücünün yoldan çıkarak refüj ve bariyerlere çarptığı kazada yaralanan olmazken, sürücü aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Adem Tenekeci 71 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AB 990 A plakalı araçla doğu istikametinde dikkatsizce seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve yolun solundaki refüj ile çelik bariyerlere çarptı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatan polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.