Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan Haspolat Ağıllar Bölgesi'nde geniş çaplı denetim

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu'nun bizzat katıldığı denetimlere, 3 Lefkoşa Kaymakamlığı İlçe Müfettişi, Çalışma Dairesi Müfettişi, Sağlık Bakanlığı Müfettişi ile Polis Genel Müdürlüğü ekipleri iştirak etti.

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu'nun bizzat katıldığı denetimlere, 3 Lefkoşa Kaymakamlığı İlçe Müfettişi, Çalışma Dairesi Müfettişi, Sağlık Bakanlığı Müfettişi ile Polis Genel Müdürlüğü ekipleri iştirak etti.

Denetimlerde çalışma izinleri, yaşam ve barınma koşulları, sağlık ve hijyen standartları ile kamu düzenine ilişkin hususlar titizlikle incelendi. Tespit edilen konularla ilgili gerekli raporların düzenlendiği ve yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur, güvenlik ve sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Lefkoşa Kaymakamlığı ayrıca, denetim sürecine katkı sağlayan Polis Genel Müdürlüğü, Çalışma Dairesi ve Sağlık Bakanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.