Lefkoşa Merkez Pazarı’nda balık satıcılarına denetim…7 kilo hamisiye el konuldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde, Lefkoşa Merkez Pazarı’nda faaliyet gösteren balık satıcılarına yönelik gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde, Lefkoşa Merkez Pazarı’nda faaliyet gösteren balık satıcılarına yönelik gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde, donmuş ürünleri çözdürüp taze ürün gibi satışa sunulduğu tespit edilen toplam 7 kilogram hamsiye el konuldu ve yürürlükteki gıda güvenliği mevzuatı kapsamında gerekli işlemler başlatıldı.

Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ve satışa sunulan su ürünlerinin muhafaza koşulları, etiket bilgileri, ürünlerin izlenebilirliği ile tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların kontrol edildiği denetimlerin, ilgili kurumların iş birliğiyle düzenli sürdürüleceği belirtildi.