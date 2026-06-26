Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 tutuklama

Lefkoşa’da yapılan narkotik operasyonunda iki kişi hakkında işlem yapılırken, Gazimağusa’da gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde, hassas terazi ve tabanca ile mermiler ele geçirildi. Polis, toplam üç kişinin tutuklandığını ve soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

Lefkoşa’da yapılan narkotik operasyonunda iki kişi hakkında işlem yapılırken, Gazimağusa’da gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde, hassas terazi ve tabanca ile mermiler ele geçirildi. Polis, toplam üç kişinin tutuklandığını ve soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

Lefkoşa ve Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ile Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve silah ele geçirilirken, toplamda üç kişi tutuklandı. Operasyonlara ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa’da, dün saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.Ö. (E-20) ile A.G. (E-20)’nin tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 6 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

Gazimağusa’da, 25.06.2026 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından A.G. (E-40)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, ayrıca 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahısın tutuklandığını bildirirken, soruşturma devam ediyor.