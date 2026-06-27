Lefkoşa ve İskele'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Polisin açıklamasına göre, 26 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.H.A. (24)'nın kaldığı ikametgahta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet kağıt parçası emare olarak alındı.

Polisin açıklamasına göre, 26 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.H.A. (24)'nın kaldığı ikametgahta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet kağıt parçası emare olarak alındı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine olayla bağlantısı olduğu belirlenen S.S. (22)'nin Lefkoşa'daki ikametinde yapılan aramada da sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan üç adet kağıt parçası daha bulundu. Her iki zanlı tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı gün saat 21.00 sıralarında İskele'de, İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen T.A. (33)'nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Aramada ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 41 bin 290 TL, 5 bin 580 Euro, 2 bin 790 ABD Doları ve 46 bin 510 Sterlin nakit para emare olarak alındı.

T.A. da tutuklanırken, her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.