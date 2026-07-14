Leman Cankat’ın “Yüzleşme” Seramik Sergisi Ercan Havalimanı’nda yolcularla buluştu

Seramik sanatçısı Leman Cankat’ın “Yüzleşme” adlı kişisel seramik sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Seramik sanatçısı Leman Cankat’ın “Yüzleşme” adlı kişisel seramik sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Havalimanının bu ayki sanat konuğu olan Cankat’ın eserleri, giden yolcu salonunda pasaport kontrol noktasının ardından oluşturulan sergi alanında yolcuların beğenisine sunuluyor.

İnsanın kendi iç dünyasına yaptığı yolculuğu ve kendisiyle hesaplaşmasını sanat aracılığıyla anlatmayı amaçlayan sergi, ziyaretçileri yalnızca eserleri izlemeye değil, aynı zamanda kendi yaşamlarına farklı bir pencereden bakmaya davet ediyor.

Cankat: Hayatta herkes kendisi ile yüzleşecek

Leman Cankat, “Yüzleşme” sergisinin Ercan Havalimanı’ndaki ikinci sergisi olduğunu belirterek, serginin temel fikrinin insanın er ya da geç kendisiyle yüzleşeceği gerçeğine dayandığını söyledi.

Sergide dünyanın simgesel bir temsilini oluşturduğunu ifade eden Cankat, bu dünyanın etrafını kendi tasarladığı seramik yüzlerle çevrelediğini anlattı. Yerleştirdiği aynalarla izleyiciyi eserin bir parçası haline getirmeyi hedeflediğini belirten sanatçı, şunları söyledi:

“Dünyanın etrafına aynalar yerleştirdim. Sergiyi gezen herkes aynalara baktığında aslında hayatla birlikte kendi iç dünyasıyla da yüzleşecek. Çünkü, bir gün herkes kendisiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Sergimin adını da bu nedenle ‘Yüzleşme’ koydum” dedi.

İkinci kişisel seramik sergisini Ercan Havalimanı’nda açmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Cankat, sanata verdikleri destekten dolayı T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.

Özçelik: Ercan Havalimanı’nı sanatın buluşma noktası yapacağız

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik ise Ercan Havalimanı’nı yalnızca bir ulaşım merkezi olarak değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sanatın toplum üzerindeki birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çeken Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlara sadece ulaşım hizmeti sunmak yeterli değil. Aynı zamanda onların gönlüne ve ruhuna da dokunabilmek gerekiyor. Bu anlayışla sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Ercan Havalimanı’nda sergiler, kültürel etkinlikler ve sanatsal organizasyonlar düzenlemeye devam ediyoruz. Sanatçılarımıza destek vermeyi ve eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı önemsiyoruz.”

Ercan Havalimanı’nda açılan “Yüzleşme” sergisi, seyahat eden yolculara uçuş öncesinde sanatla iç içe farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunarken, insanın kendisiyle olan hesaplaşmasını düşündüren güçlü temasıyla da dikkat çekiyor.