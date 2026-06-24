Limanlar Dairesi, terkedilen şişme botu açık artırma yoluyla satacak

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, KKTC karasularında terkedilmiş olarak bulunan “Seço” isimli şişme botu satışa çıkardı.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, KKTC karasularında terkedilmiş olarak bulunan “Seço” isimli şişme botu satışa çıkardı.

KKTC karasularında terkedilmiş olarak bulunan “Seço” isimli, 8.25 metre uzunluğunda, 2.80 metre genişliğinde, dıştan takma 2 250 HP Yamaha Four Stroke motorlu gri renkli şişme bot, taban fiyatı 750 bin TL’den açık artırma yoluyla satılacak.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, şişme bot Girne Polis Müdürlüğü avlusunda 9 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da satışa sunulacak.

Açık arttırmanın yarım saat süreceği ve botun bu süre sonunda en yüksek artırana satılacağı belirtilen açıklamada, arttırmaya katılacakların; muhammen bedelin yüzde 10’u oranınında teminat göstermek zorunda olduğu, teminat olarak Banka Teminat Mektubu, Banka Çeki veya nakit para gösterilebileceği kaydedildi. Teminat göstermeyenler açık artırmaya alınmayacak.

Satış sonrasında ödemenin nakit veya banka çeki ile yapılacağı, şahıs çeklerinin kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, açık artırmayı kazanıp, satış sonrası ödemeyi yapmayanların teminatlarına el konulacağı vurgulandı.

Açıklamada, verilen tekliflerin tatminkâr olmaması halinde Limanlar Dairesi Müdürü’nün satışı erteleyebileceği ifade edilerek, gemiyi satın alacak şahıs veya firmanın tahakkuk edecek liman masrafları ve diğer ödenmesi gereken ücretlerden sorumlu olacağı, satıştan önceki dönem için ise herhangi bir ücretten sorumlu tutulmayacağı belirtildi.

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Limanlar Dairesi Müdürlüğü’ne müracaat edebilir.