Little Hands Eğitim Merkezi 10. Yılını Coşkuyla Kutladı

Lefkoşa Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren Little Hands Eğitim Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu Gönyeli Alayköy Belediyesi Alayköy SAM’da düzenlediği Yıl Sonu Müsamere, Karne ve Mezuniyet Töreni ile öğrencileri, aileleri ve eğitim kadrosunu bir araya getirdi.

Lefkoşa Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren Little Hands Eğitim Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu Gönyeli Alayköy Belediyesi Alayköy SAM’da düzenlediği Yıl Sonu Müsamere, Karne ve Mezuniyet Töreni ile öğrencileri, aileleri ve eğitim kadrosunu bir araya getirdi.

Bu yıl kuruluşunun 10. yılını da kutlayan Little Hands Eğitim Merkezi’nin etkinliğinde minik öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini sahnede sergileyerek izleyenlere hem keyifli hem de duygu dolu anlar yaşattı. Gösterilerin ardından öğrenciler karnelerini ve diplomalarını alırken aileler de çocuklarının başarılarına tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Little Hands Eğitim Merkezi Kurucusu Asiye Yıltan, çocukların gelişim yolculuğunda elde ettikleri başarıların en büyük mutluluk kaynakları olduğunu belirterek, etkinliğe katılan tüm ailelere ve özveriyle çalışan eğitim kadrosuna teşekkür etti.

Etkinlik, 10 yıllık eğitim yolculuğunun gururu ve mezuniyet sevincinin coşkusuyla sona erdi.