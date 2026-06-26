Lojman Damından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti: 3 Tutuklama

Güzelyurt’ta, MD. Humayun Kabir (E-30) 24.06.2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, kalmakta olduğu işçi lojmanının damında bulunduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 8.20 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmış ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Güzelyurt’ta, MD. Humayun Kabir (E-30) 24.06.2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, kalmakta olduğu işçi lojmanının damında bulunduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 8.20 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmış ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Polisten verilen bilgiye göre Kabir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri yürütülen "tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olmak" konulu ileri soruşturma kapsamında, M.K. (E-57), M.B.H. (E-38) ve M.A.H'ın (E-26) tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.