Londra’nın Zirvesinde Eğitimin Geleceği Konuşuldu 

İngiltere’nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden Bromcom, Londra’nın simge yapılarından The Shard’da düzenlediği “Bromcom at The Shard 2026” etkinliğinde eğitim sektörünün geleceğine ışık tuttu.

İngiltere’nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden Bromcom, Londra’nın simge yapılarından The Shard’da düzenlediği “Bromcom at The Shard 2026” etkinliğinde eğitim sektörünün geleceğine ışık tuttu.

Londra’nın en yüksek yapılarından biri olan The Shard’ın 34. katında gerçekleştirilen etkinlik, İngiltere genelinden eğitim yöneticilerini, akademi vakıflarını ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.

Kıbrıs Türk’ü iş insanı Ali Güryel’in kurup, geliştirdiği Bromcom’un amiral gemisi etkinliği olarak kabul edilen organizasyonun merkezinde, eğitim kurumlarının sahip olduğu büyük veri potansiyelinin daha etkin kullanılması yer aldı.

MAT’lere Özel Stratejik Oturumlar

Sabah programı özellikle Çoklu Akademi Vakıfları (MAT) için hazırlandı. Eğitim yöneticileri, değişen denetim ve yönetim süreçlerine yönelik yeni yaklaşımları tartıştı.

South Farnham Educational Trust temsilcileri ise kendi ihtiyaçlarına uygun bir Öğrenci Bilgi Sistemi (MIS) arayışını ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Yapay Zekâ Destekli Analitik Çözüm Büyük İlgi Gördü

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri Bromcom’un yeni nesil veri analitiği çözümlerinin tanıtıldığı oturumlar oldu.

Özellikle “Analytics on Demand” adlı yapay zekâ destekli çözüm, eğitim yöneticilerinin yoğun ilgisini çekti. Sistem, kullanıcıların okul verileri hakkında doğal dilde sorular sorabilmesine, otomatik analizler oluşturmasına ve karar süreçlerini hızlandırmasına olanak sağlıyor.

Bromcom’un etkinlik öncesinde sosyal medya üzerinden paylaştığı tanıtım videoları da eğitim sektöründe geniş yankı uyandırdı. Şirketin LinkedIn hesabındaki paylaşımlarda birçok eğitim yöneticisi, yapay zekânın okul yönetiminde zaman tasarrufu ve daha güçlü veri analizi sağlayacağı yönünde yorumlarda bulundu.

Bunun yanında “Complex Timetabling” çözümü de özellikle büyük okul grupları ve akademi vakıflarının dikkatini çeken yenilikler arasında yer aldı.

40 Yıllık Bir Başarı Hikâyesi

Günün en anlamlı anlarından biri ise Bromcom’un eğitim sektöründeki 40. kuruluş yıl dönümünün kutlanması oldu.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Ali Guryel, yaptığı konuşmada Bromcom’un dört on yıla yayılan gelişim sürecini anlattı.

Guryel, ilk yıllarda kullanılan el tipi yoklama cihazlarından bugün binlerce okulun kullandığı bulut tabanlı okul yönetim sistemlerine uzanan dönüşüm sürecine dikkat çekti. Eğitim teknolojilerinde yaşanan değişimin yalnızca yazılım geliştirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Guryel, amaçlarının her zaman eğitim kurumlarının daha etkili kararlar almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yerel Yönetimler İçin Veri Odaklı Eğitim Yönetimi

Öne çıkan sunumlardan birinde Rhondda Cynon Taf eğitim ekibi, Bromcom MIS platformunu kullanarak okul performansını artırmaya yönelik veri analiz çalışmalarını anlattı.

Sosyal Medyada “Geleceğin Eğitimi” Vurgusu

Bromcom’un “#BromcomAtTheShard” etiketiyle yaptığı paylaşımlar kısa sürede eğitim teknolojileri çevrelerinde dikkat çekerken, kullanıcılar etkinliğin yalnızca bir teknoloji tanıtımı değil, eğitim politikaları ve stratejik yönetim açısından da önemli bir fikir platformu oluşturduğunu ifade etti.