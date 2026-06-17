Lübnan Krizi! Trump: "Netanyahu ile anlaşamıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nden ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunurken hem anlaşma süreci hem de Orta Doğu’daki gelişmelere değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nden ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunurken hem anlaşma süreci hem de Orta Doğu’daki gelişmelere değindi.

“ANLAŞMA YAKIN, YARIN YA DA ERTESİ GÜN İMZALANABİLİR”

Trump, İran ile yürütülen mutabakatın kendileri açısından olumlu olduğunu belirterek, “Anlaşma kısa süre içinde, yarın ya da belki ertesi gün imzalanacak” dedi.

60 günlük müzakere sürecine işaret eden Trump, “Eğer 60 gün içinde sonuç alınmazsa, sorun değil, (İran’ı) bombalamaya geri döneriz. Bunu yapmak istemiyorum çünkü bu çok iyi bir anlaşma, ama mecbur kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın temel amacının Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yeniden normalleşmesi ve İran’ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi olduğunu belirten Trump, “Her iki konuda da başarılı olduk” dedi.



NETANYAHU VE LÜBNAN ELEŞTİRİSİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da değinen Trump, Netanyahu ile kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu ancak Lübnan konusunda görüş ayrılığı yaşadıklarını söyledi.

Trump, “Netanyahu aslında iyi bir adam. Ancak bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi, biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum. Hizbullah’tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok” dedi.

İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayan Trump, buna rağmen bazı operasyonların orantısız olduğunu belirterek, “İsrail Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyor” ifadelerini kullandı.

Beyrut’taki yıkıma da dikkat çeken Trump, “Bana göre gereksiz olan büyük bir saldırıydı” dedi.

HİZBULLAH İTİRAFI

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail, Hizbullah konusunda çok daha iyi bir tutum sergileyebilirdi" dedi.