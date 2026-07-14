Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Roma’da yeniden masada

ABD destekli plana göre İsrail’in çekilmesi ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması eş zamanlı ilerleyecek. Masadaki en kritik başlık ise ‘pilot bölgeler.’

ABD destekli plana göre İsrail’in çekilmesi ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması eş zamanlı ilerleyecek. Masadaki en kritik başlık ise ‘pilot bölgeler.’

Roma’daki Lübnan-İsrail görüşmelerinin merkezinde yer alan bu model, savaşın sona ermesi için yeni yol haritası olarak görülüyor.

Bu modele göre belirlenen alanlarda önce Hizbullah silah bırakacak, ardından İsrail askerleri çekilecek ve kontrol Lübnan ordusuna devredilecek. Anlaşmanın ilk aşaması için iki pilot bölge belirlenmiş durumda.

2 Mart’tan bu yana Lübnan’da 4 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 1 milyon kişi yerinden edildi.