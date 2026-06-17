Maliye Bakanı Berova, Dünya Budo Kupası şampiyonlarını kabul etti

Kabulde Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da hazır bulundu.

Kabulde Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da hazır bulundu.

Bakü'de düzenlenen Dünya Budo Kupası'nda Hyong/Kata disiplininde mücadele eden kadın sporcular, elde ettikleri derecelerle ülkeye büyük gurur yaşattı.

KKTC bayrağı ve kimliğiyle organizasyonda yer alan milli takım sporcuları, altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada Cansu Keskin ve Melek Ünver ikişer altın madalya kazanırken, Ceyda Uçaner 1 altın ve 1 gümüş, Zehra Karip 1 gümüş ve 1 bronz, Hayrunnisa İkinci 2 gümüş, Eylül Ceryan ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, uluslararası arenada KKTC’yi başarıyla temsil eden sporcuların elde ettiği sonuçların ülke gençliği için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Bakan Berova, sporun gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sporculara başarılarının devamını diledi.

GÖKBİLEN

Taekwondo, Judo, Karate, Budo, Aikido ve Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de kabulde yaptığı konuşmada, Dünya Kupası müsabakalarının Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, KKTC Azerbaycan Büyükelçisi Ufuk Arca Turganer ve her iki büyükelçiliğin diplomatları tarafından da takip edildiğini belirtti.

Gökbilen, sporcuların kendi bayrakları ve kimlikleriyle mücadele ettiği organizasyonda elde edilen başarıların ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Madalya törenlerinde bayrağımızın göndere çekilmesi ve milli marşımızın okunması hepimize büyük gurur yaşattı. Sporcularımız ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek tarihi bir başarıya imza attılar” dedi.