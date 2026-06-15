Mandella, Gazimağusa’daki ilk yatırımını hayata geçirdi

KKTC’nin ev, bahçe ve yaşam markası Mandella, adadaki büyüme ivmesini sürdürüyor. Markanın dördüncü mağazası ve Gazimağusa’daki ilk yatırımı olan “Mandella Extra”, seçkin davetlilerin katılımıyla yapılan açılış töreniyle hizmete girdi. Türkiye merkezli köklü aile şirketi Sönmez Global’in yıllara dayanan sanayi kültürü ve üretim g…

KKTC’nin ev, bahçe ve yaşam markası Mandella, adadaki büyüme ivmesini sürdürüyor. Markanın dördüncü mağazası ve Gazimağusa’daki ilk yatırımı olan “Mandella Extra”, seçkin davetlilerin katılımıyla yapılan açılış töreniyle hizmete girdi.

Türkiye merkezli köklü aile şirketi Sönmez Global’in yıllara dayanan sanayi kültürü ve üretim gücünden ilham alan Mandella’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sesilia Değirmencioğlu’nun yenilikçi vizyonuyla KKKTC’deki yaşam alanlarına yönelik ürün ve çözümler sunan, çok formatlı bir perakende ekosistemi olarak faaliyet gösteriyor.

“Mandella Extra”nın açılış töreninde konuşan Sönmez Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, aile geleneğinin yeni girişimlere ilham vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Algın, “Aile şirketimizin sanayi ve üretimden gelen köklü bilgi birikiminin, bugün KKTC’de Sesilia Değirmencioğlu’nun vizyonuyla böylesine yenilikçi ve bağımsız bir perakende markasına dönüşmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kuzey Kıbrıs’ın yatırım potansiyeline duyduğumuz güven tamdır.” ifadelerini kullandı.



Davetliler arasında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu törende yaptığı konuşmada, adadaki özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çekti. Bakan Hasipoğlu, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir istihdam açısından bu tür güçlü yatırımların taşıdığı kritik role işaret ederek, Kuzey Kıbrıs’a değer katan tüm girişimleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Protokol konuşmaları ve kurdele kesim töreninin ardından, davetliler ve basın mensupları Sesilia Değirmencioğlu’nun ev sahipliğinde “Mandella Extra”nın geniş ürün yelpazesini ve mağaza içi deneyim alanlarını keşfetme fırsatı buldu