Marketten 4 bin 500 TL’lik ürünü ödemeden ayrıldı tutuklandı

Gemikonağında meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan O.E.F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gemikonağında meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan O.E.F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Çağla Sebatlı olayla ilgili bulguları aktardı. Sebatlı, huzurda bulunan zanlı O.E.F.’nin 10 Temmuz 2026 tarihinde Gemikonağı’nda meydana gelen Sirkat suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis, zanlının Gemikonağında faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde toplam 4.519,09 TL değerindeki Muhtelif markalarda (dondurma, bisküvi, meyve, meyve suyu, tavuk, tavuk ürünleri ve kozmetik) ürünlerini kasadan ödemesini yapmadan market dışarısına çıkartmak suretiyle sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Sebatlı, yapılan şikayet üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve sirkat edilen muhtelif eşyalar zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan soruşturmada kendini tanıtıcı herhangi bir belgesini ibraz etmediğinden konu şahsın beyan etmiş olduğu ismin kendisine ait olup olmadığı hakkında araştırma yapılması gerektiğini, bu bağlamda zanlının KKTC’deki yasal bağı hakkında soruşturma yapılması gerektiğni belirtti. Polis tutuklanan zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirterek teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.