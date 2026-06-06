Masa Tenisi Veteranları Bolu’da derece arıyor

KKTC Masa Tenisi Veteran Milli Takımı sporcuları, hafta sonu Bolu’da gerçekleştirilecek veteran masa tenisi müsabakalarında mücadele edecek.

KKTC Masa Tenisi Veteran Milli Takımı sporcuları, hafta sonu Bolu’da gerçekleştirilecek veteran masa tenisi müsabakalarında mücadele edecek.

Veteran sporcularımız, tek erkekler, çiftler ve mix kategorilerinde kürsü hedefiyle bugün ve yarın raket sallayacak. Takımda yer alan Fadıl Olguner, Mustafa Oymacı, Değer Baysal, Demir Tecel ve Gülşah Şeherli, organizasyonda ülkemizi temsil edecek.

Kafilemiz, Bolu’daki karşılaşmalarda hem bireysel hem de çiftler kategorilerinde başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. Moral ve motivasyonun üst seviyede olduğu ekip, turnuvadan dereceyle dönerek ülke sporuna yeni başarılar kazandırmayı hedefliyor.