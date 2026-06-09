Mavi Fırça Sanat Evi, Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışta bulundu

Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan eserler, düzenlenen ziyaret sırasında Çocuk Onkoloji Servisi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Ayşe Sayılı Erenel’e teslim edildi.

Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan eserler, düzenlenen ziyaret sırasında Çocuk Onkoloji Servisi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Ayşe Sayılı Erenel’e teslim edildi.

Bağışlanan eserler arasında, Mavi Fırça Sanat Evi’nin kurucusu ve eğitmeni Zühre Özkaraman’a ait bir çalışma da yer aldı.

Servis duvarlarını renklendirecek tabloların, tedavi gören çocuklara moral vermesi ve yaşam alanlarına sıcaklık katması hedefleniyor.

Mavi Fırça Sanat Evi üyeleri yaptıkları açıklamada, sanatın iyileştirici gücüne inandıklarını vurgulayarak, “Renklerin büyüsünün çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme dönüşmesini diliyoruz. Sevgiyle hazırladığımız eserlerin servis duvarlarını süslerken, çocuklarımızın hayallerini ve umutlarını da renklendirmesini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sanat evi üyeleri, projeye katkı koyan tüm sanatçılara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, benzer sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bağışta eserleri bulunan sanatçılar şöyle:

“Zühre Özkaraman, Zuhal Akterzi, Zeynep Doğan, Sılay Erbulak, Aysun Dişil, Emine Gürbıyık, Nemika Rıfkı, Fatma Civisilli, Feray Atamert, Sibel Gülhan, Sibel Yenağralı, Mine Kızıloklu, Neşe Edin, Gülşah Yenmez, Liudmyla Bahçeci̇oğlu, Güher Kaya, Meryem Yezdan Erkcan, Fedaîye Mirillo, Akile Canalan, Şoray Bayraktaroğlu, Bilgin Sönmezkale ve Gökçen Gardiyanoğlu.”