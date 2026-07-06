Mavideniz cinayeti davasında karar: İki sanığa 25’er yıl hapis

Ayşe Bulut

Ayşe Bulut

İskele’de 2023 yılında bir eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz’in hayatını kaybettiği olayla ilgili davada karar açıklandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner’i adam öldürme, vahim zarar ve ciddi darp suçlarından suçlu bularak, adam öldürme suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme binası önünde gerginlik yaşandı. Sanık ve maktul yakınları arasında çıkan arbede, çevrede kısa süreli gerginliğe neden oldu.