Meclis Başkanı Öztürkler Büyük Han’da faaliyet gösteren sanatçı ve zanaatkârlardan oluşan heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, aralarında Meclis’te eseri bulunan Güray Altun’un da yer aldığı Büyük Han’da faaliyet gösteren sanatçı ve zanaatkârlardan oluşan heyeti kabul etti. Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kabulde, Meclis Başkanı Öztürk, Meclis Protokol Yemek Salonu…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, aralarında Meclis’te eseri bulunan Güray Altun’un da yer aldığı Büyük Han’da faaliyet gösteren sanatçı ve zanaatkârlardan oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kabulde, Meclis Başkanı Öztürk, Meclis Protokol Yemek Salonu’nun duvarına bulunan, Girne Kalesi ve eski Girne Limanı’nı konu alan eseri yapan ressam Güray Altun’a teşekkür plaketi takdim etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada Meclis’in özel yemek salonunda bulunan tabloyu Güray Altun’un hiçbir maddi beklenti veya talepte bulunmadan hayata geçirmesinin takdire laik olduğunu söyledi.

Söz konusu salonun, Cumhuriyet Meclisi’nde yabancı heyetlerin ağırlandığı ve önemli görüşmelerin gerçekleştirildiği özel bir alan olduğunu ifade eden Öztürkler, bu nedenle duvarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini ve kültürel kimliğini yansıtan bir eserin yer almasının anlamlı olduğunu söyledi.

Girne Kalesi ve eski Girne Limanı’nı tasvir eden tablonun ülkenin değerlerini yansıttığını, eserin Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği bir sanatçının imzasını taşımasının ise eseri daha da özel kıldığını belirten Öztürkler, Güray Altun’a emekleri ve sanata yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.