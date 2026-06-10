Meclis Başkanı Öztürkler, Türkiye İçişleri Bakanı Çiftçi’yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti.

Çiftçi’ye ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti.

Öztürkler ile Çiftçi, Meclis ziyareti anısına fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sırasında, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile milletvekilleri de hazır bulundu.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Çiftçi’ye, Meclis tarafından hazırlanan bir hediye sundu.

Öztürkler, flüt şeklinde hazırlanan hediyenin ilk kez verildiğini ifade ederek, flütün, aynı anda karşılıklı üflenerek ses çıkardığını, “İki nefes tek ses” ve birlik beraberlik için dizayn edildiğini söyledi.

Çiftçi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabulde yaptığı konuşmada, göreve yeni geldiğini ifade ederek, Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerine verdiği öneme işaret etti.

KKTC’deki temaslarıyla ilgili bilgi veren Çiftçi, KKTC ziyaretinin hayırlara vesile olması ve karşılıklı kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında derin, kardeşlik bağları bulunduğunu ifade eden Çiftçi, bu çerçevede iki bakanlık arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Öztürkler

Meclis Başkanı Öztürkler de, Çiftçi’ye yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileterek, ilk kez yapılan KKTC ziyareti ile karşılıklı ziyaretlerin daha anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Meclis yerleşkesi ile bilgi veren ve Çiftçi’yi, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye armağanı olan yerleşkede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Öztürkler, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sarsılmaz ve kopmaz bağlar olduğunu, ziyaretlerin de bu çerçevede önemli ve hassas olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın, kritik ve önemli bir görev olduğunu, kendisinin de bu görevi yaptığını ve zorluğunu bildiğini anlatan Öztürkler, düzensiz göç, kamu güvenliği, muhaceret, kriminal olaylar için ciddi çalışmalar yapılmasının önemine vurgu yaptı. Öztürkler Çiftçi’nin yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan ziyaretlerin her zaman KKTC’ye güç verdiğini belirten Öztürkler, Rum yönetiminin silahlanma üzerine anlaşmalar yaptığını, adayı askerleştirmek için adımlar attığını ama Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde olduğunu vurguladı.

Öztürkler, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs adasındaki garantörlüğün öneminin altını çizmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.