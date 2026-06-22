Meclis Genel Kurul’unda onaya sunuşlar yapıldı

Yasama göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulunda onaya sunuşlara yer verildi.

Yasama göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulunda onaya sunuşlara yer verildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın “Meclis Sırasında Sürekli Komiteler ile Geçici ve Özel Komitelerin Çalışmasına İlişkin Tezkeresi” oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul’da daha sonra, Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkileri ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan “Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Değişiklik” Yasa Tasarısının ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme” Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ilişkin tezkeresi ele alındı.

– Berova

Tezkere üzerine söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, polisin ihtiyaçlarını elde etmek adına Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı kurulduğunu ifade etti ve Vakfın çalışmalarına değindi.

Vakfın tek amacının başta araç olmak üzere polisin tüm ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyen Berova, polis örgütünün güçlenmesi ve özellikle trafik alanında yapacağı denetimleri artırılabilmesi adına önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti.

– Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de bu yasa tasarısının, devletin polisi göz ardı edeceğinin ilk işaretlerinden olduğunu savundu.

“Aynı zamanda devlet de polisi kendi yükümlülük sahasının dışına taşıyor.” diyen Şahali, polisin kondisyonunu günün ihtiyaçlarına yanıt verecek imkanlar sağlaması gerekenin de devlet makamı olduğunu kaydetti.

“Amaç Devleti ‘bu yükten kurtarmaksa’ tam da böyle bir yasa hazırlanır ve meclise getirilir.” diyen Şahali, eleştirilerde bulundu. Şahali, polisin her ne ihtiyacı varsa ertelemesiz bir biçimde devletin temin etmesi gereken ilk merci olduğunu dile getirdi.

Şahali, “Polisin ihtiyaçlarını bir yük olarak göreceksiniz ve bu yükün taşınmasında ‘biz yetersiziz. Dolayısıyla Vakıf halletsin demek’ doğru bir yaklaşım değildir. Siz bu yasayla sizin temel yükümlülüklerinizden kaçabileceğiniz bir kapı açıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

– Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yerinden söz alarak, “Elbette ki kamu maliyesi olarak polisin modelinasyonu olsun, diğer hususları olsun elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz.” dedi.

Berova, polisin devletin karşıladığı ihtiyaçlar dışında oluşabilecek her türlü ihtiyacını da anında karşılayabilmek adına bir finansal kaynak oluşturulmasını doğru bulduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Kurul’da daha sonra İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan “Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Değişiklik” Yasa Tasarısı’nın komiteden ivedilikle görüşülmesi ilişkin tezkeresi de oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan “Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Değişiklik” Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

– Şahali

Tezkere üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, en temel veriyi bile paylaşmayan bir hükümetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Şahali, zorunlu trafik sigortasının her araç kullanıcısının yaptırmakla yükümlü olduğu sigorta olduğunu belirterek, Sigorta Garanti Fonu’ndaki paranın sigorta şirketlerinin olduğunu, hükümetin bütün yapıları bozduğunu savundu.

Sigorta Garanti Fonu’na dokunulması gerektiğini kaydeden Şahali, başka yerlerde anomali yaratılmamasını istedi. Konuşmaların ardından, tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

İvedilik tezkereleri alındı

Genel Kurulda daha sonra Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşülmesine ilişkin tezkereyi oy çokluğuyla,” Kuzey Kıbrıs Muhasebe Ve Denetim Meslek Değişiklik” Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşülmesine ilişkin tezkereyi oy çokluğuyla, “Merkezi Cezaevi Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları Değişiklik” Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Değişiklik” Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla, bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan “Daimi İkamet İzni Değişiklik” Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla, “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik” Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla, “Yurttaşlık” Yasa Tasarısı’nın Genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla ve “Doğum ve Ölümlerin Kaydı Değişiklik” Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62’nci madde tahtında söz aldı.