Meclis Genel Kurulu tamamlandı: Uluçay, bölgesel gelişmelere dikkat çekti

Genel Kurul’da son olarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay söz aldı.

Genel Kurul’da son olarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay söz aldı.

Uluçay "Çarşı, Ekonomi ve Siyaset" konulu güncel konuşmasında, Türkiye’de ve ülkede açıklanan mayıs ayı enflasyonuna dikkat çekerek, Türkiye’de gıda enflasyonunun mayıs ayında düşmesine rağmen ekonomistlerin enflasyonun düşüşünün geçici olarak yavaşladığını söyleyerek, enflasyonun kalıcı olacağına dair uyarı yaptıklarını kaydetti.

Ülkede turizm sezonunun açıldığını belirten Uluçay, özellikle İspanya’da yılın ilk dört ayında turizm anlamında bir rekor yaşandığını, en fazla turistin ise İngiltere’den geldiğini belirtti. Bölgede devam eden savaş endişesinin turistlerin batı ülkelerine yönelmesine neden olduğunu belirten Uluçay, Yunanistan’ın da yılın ilk üç ayında rekor kırdığını söyledi.

KKTC’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşabilmesi adına turizm alanına daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini söyleyen Uluçay, bayram döneminin de sektörü tatmin edemediğini ifade etti. Hafta içinde Azerbaycan’da turizm tanıtım etkinliği yapılacağını duyuran Uluçay, bu gibi etkinliklerin ve çabaların artırılmasının önemini vurguladı. Uluçay, bu sezonu yakalamak için çalışmaların yürütülmesinde geç kalınmadığı düşüncesini paylaştı.

Milletvekili Uluçay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adadaki temaslarına değinerek, Kıbrıs Türk halkı adına temennisinin çözüme yönelik bir yol haritasının çıkarılması olduğunu söyledi. Uluçay, bu kapsamda kısa ve orta vadeli hedefler çerçevesinde sonuçların ortaya çıkarılması yönünde bir çağrıda bulundu.

Enerji konusunda da konuşan Uluçay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ENI TOTAL şirketler grubuyla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde altıncı parseldeki yatağın geliştirilmesine yönelik kararını haziran ayında vereceğini anımsattı. Uluçay, ek olarak, gelecek günlerde de GRKY’nin Yunanistan, İsrail ve ABD ile Doğu Akdeniz’deki enerji meselelerini ele alacağı bir görüşme yapacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da geçen ay Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz boru hattının geliştirilmesi çalışmasını dünyaya duyurduğuna işaret eden Uluçay, bu şekilde Doğu Akdeniz’de yeni keşifler sonucunda ortaya çıkacak doğalgazın Türkiye üzerinden ters akış sistemiyle Avrupa’ya taşınmasının öngörüldüğünü anlattı.

Uluçay, bunun yanında, Güney Elektrik Koridoru Projesi ile Azerbaycan’dan gelecek enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması yönünde mutabakat sağlandığına da dikkat çekti.

Türkiye’den İtalya’ya doğalgaz hattının ele alınmasına ilişkin de bir anlaşmaya varıldığını kaydeden Uluçay, bu anlaşmaya göre hattın ilk önce Yunanistan’a, ardından İtalya’ya gideceğini belirtti. Bu anlaşmanın Kıbrıs için önemine işaret eden Uluçay, elektrik bağlantı hattının Güney Kıbrıs’tan Avrupa’ya, doğalgaz hattının ise Kuzey Kıbrıs’tan Avrupa’ya ulaşması yönünde çalışmaların olacağını söyledi. Uluçay, Holguin’in ziyaretinin bu açıdan da önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Uluçay’ın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu tamamlandı.

Genel Kurul'un bir sonraki oturumu 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak.