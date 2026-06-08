Meclis Genel Kurulu toplandı

KIBRIS 21

Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 16:51 | Güncellendi: 08.06.2026 21:38 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Genel Kurul’un gündeminde "Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" bulunuyor.

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Genel Kurul’un gündeminde "Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" bulunuyor.