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Meclis Genel Kurulu toplandı

KIBRIS 21
Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 16:51 | Güncellendi: 08.06.2026 21:38 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Genel Kurul’un gündeminde "Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" bulunuyor.
Meclis Genel Kurulu toplandı

Genel Kurul’un gündeminde "Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" bulunuyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs