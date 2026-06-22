Meclis'te Atatürk Öğretmen Akademisi'ne ilişkin yasa tasarısı görüşülüyor

Tasarıya ilişkin komite raporu, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk tarafından okundu.

Tasarının ikinci görüşmesi tamamlanarak, ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşime ertelendi.

-Baybars

Tasarı üzerine söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümetin yasada parça parça değişiklikler yapmak yerine, hükümet programında da taahhüt ettiği gibi çağdaş, koşullara uygun, kriterlere dayalı ve ülkenin nüfus politikası ile demografik yapısını gözeten yeni bir yurttaşlık yasası hazırlaması gerektiğini söyledi.

Baybars, “Bu hükümetin bugün karşımıza getirmesi gereken şey Yurttaşlık Yasasında yama yapılması değil, çağdaş koşullara uygun ve kriterlere bağlı yeni bir yurttaşlık yasasıdır.” dedi.

Yurttaşlık verilmesine ilişkin uygulamalarda “keyfiliğin ortadan kaldırılması” ve özellikle Bakanlar Kurulu kararıyla verilen istisnai yurttaşlıkların belirli kurallara bağlanması gerektiğini söyleyen Baybars, hükümetten bugüne kadar yurttaş yapılan kişi sayısına ilişkin verileri alamadıklarını dile getirdi.

Ülkenin nüfusuna ilişkin sağlıklı verilerin bulunmadığını belirten Baybars, nüfus sayımı yapılmadan ve nüfus politikası oluşturulmadan yurttaşlık konusunun sağlıklı şekilde düzenlenemeyeceğini söyledi.

Baybars, “Önce bu ülkenin kaç kişi olduğunu, kaç yurttaşı bulunduğunu bilmeye ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Baybars, yurttaşlık verilmesinde uygulanan kriterlerin net olmadığını ve bu konuda şeffaflığa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Nüfus politikası olmadan kalkınma planlarının sağlıklı şekilde uygulanamayacağını belirten Baybars, “Bu ülkenin kendi kültür ve kimliğine sahip çıkan, kriterlere bağlı bir yurttaşlık yasasını neden bugüne kadar hazırlanmadı?” diye sordu.

Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlıkların kriterlerinin açık olmadığını belirten Baybars, bu durumun kişiler arasında eşitsizlik yarattığını ve yurttaşlık sürecinin daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tasarıda yer alan “çocuk” tanımına ilişkin düzenlemeye de değinen Baybars, bu hükmün hangi durumları kapsadığının netleştirilmesi gerektiğini belirterek, yasa koyucunun amacının açık şekilde ortaya konulmasını istedi.

Baybars, nüfus ve politikası ile yeni Yurttaşlık Yasası’nın bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, “Bu dönemde her şey suiistimal edildiği gibi yurttaşlık meseleleri de suiistimal edilmiştir.” görüşünü dile getirdi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Yurttaşlık Yasası’nın tümüyle ele alınmadığına yönelik eleştirilerde bulunarak, sorunla karşılaşıldığında, yasanın “makyajlandığını” söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın bu yasa değişikliğinden kaç kişinin yaralanmasının beklendiğine ilişkin bilgi paylaşması gerektiğini belirten Solyalı, yasa değişikliği hakkında detaylı bilgiler vererek, komitede tartışılan detayları anlattı.

Solyalı, ülkenin birincil sorununun vatandaşlık olduğunu belirterek, ülkedeki insan sayısı, ihtiyaçları ve nüfus yapısı bilinmiyorsa, kamu alanında organizasyon yapılamayacağını kaydetti.

Hükümete, yerli iş gücünü destekleyecek politika ortaya koymadığı eleştirisinde bulunan Solyalı, sigortalı yabancı işçi sayısının, KKTC vatandaşı sigortalıların üzerine çıktığını söyledi.

Çalışma hayatı ve vatandaş sayısının kurgulanması gerektiğini belirten Solyalı, hükümetin, “çağ nüfusun” üzerinde vatandaşlık verdiğini söyledi. Solyalı, ülkede kaç tane KKTC vatandaşı olduğunu açıklanması için çağrı yaptı.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede uzun yıllar ikamet edenler vatandaşlık aldığı zaman bile eleştiriler yapıldığını belirtti.

Vatandaşlık kıstaslar ve kriterlerinin geniş boyutlu bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Oğuz, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla beraber, beyaz kimliğin etkisinin arttırılması; insanların vatandaş olmaya ihtiyaç duymaması; ülkeye çalışma amacıyla gelen kişilerin, daha sonra ülkeden gitmesi ya da yaşamına devam etmesi gibi kıstaslara yönelik formülasyonlar ve çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Gençler konusunda da bazı kriterlere karar verildiğini, ülkede doğup doğmadığı; ne zaman geldiği; bu ülkenin kültürüyle büyüyüp büyümediği gibi durumlar için çalışmalar yapıldığını ve bu düzenlemeler yapılırken birçok ülkedeki yasaların incelendiğini dile getiren Oğuz, amaçlarının, biriken ve çözülemeyecek durumda olan sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Oğuz, daha önce kimlik belgesi alan, seçmen listesinde olup oy kullanan, 30 ay askerlik yapmış, ülkede ikamet eden ve yasalara göre vatandaşlığı bulunması gereken kişilerin, bazı evrakları eksik olduğu için çipli kimlik belgesi almaya gittiği zaman “geçerli değildir” uyarısı aldığını söyledi.

Bir kişinin sorununun, bütün ülkenin sorunu haline gelebileceğini söyleyen Oğuz, sayıya takılıp kalınmaması gerektiğini belirtti. Oğuz, ülkedeki birikmiş ve geçmişten kaynaklı sorunların giderilmesinin yönetenlerin sorumluluğu olduğunu söyleyerek, yasanın suiistimal edilmemesi açısından bazı kriterler eklendiğini kaydetti. Oğuz, başka sorunların ortaya çıkması durumunda tekrar düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Yasa düzenlemesine dahil olan açılımları anlatan Oğuz, kişi sayısının az ancak sorunun çok büyük olduğunu söyledi. Oğuz, yasanın geçmesinin ardından öngörülen başvuru sayısının artabileceğini de ekledi.

Genel Kurul’da daha sonra "Alayköy'de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No'lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakin Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/ 19 Parsel No'lu Emlakin Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlaki Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı" ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinin tasarıya ilişkin raporu ele alındı.

Tasarının ikinci görüşmesi tamamlanarak, ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşime ertelendi.

-“ Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor”

Ardından Genel Kurul’da, "Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı" görüşülmeye başlandı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun tasarıya ilişkin raporu okudu.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim bu yasanın, ülkenin eğitimle ilgili vizyonuna etki edeceğini söyleyerek, öğretmen yetiştirmenin hükümet projesi olmadığını ifade etti.

Öğretmen açığı yaşandığını dile getiren Besim, ciddi bir planlamanın olmadığını, öğretmen yetiştirme ile ilgili önlem alınmadığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu. Besim, bu yasa çalışmasının, Eğitim Bakanlığı tarafından tüm paydaşlar bir araya getirilerek, projeksiyon oluşturularak hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ilgili sendika üyeleriyle istişare etmediğini söyleyen Besim, yasa değişikliğiyle beraber Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki giriş sınavlarının değiştirileceğini, yaş haddinin ortadan kaldırılacağını, ders muafiyetleri getirileceğini, eğitim süresinin kısaltılacağını ve ücretli hale getirileceğini dile getirdi.

Öğretmen açığının, niteliği düşürerek giderilemeyeceğini belirten Besim, AÖA’nın, Kıbrıslı Türkler için tarihi, kültürel, ruhu ve kimliği olan bir kurum olduğunu belirtti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bir AÖA öğrencisinin “Sizin yıkmaya çalıştıklarınızı biz ellerimizle sağlamlaştıracağız” yazılı pankart tuttuğu fotoğrafı kürsüye yerleştirdi.

Hangi koşullarda akademiye öğrenci alınabileceğinin belli olduğunu kaydeden Barçın, hükümetin akademiye giriş konusunda yeni bir yol açtığını belirtti. Bu yasa görüşülürken Meclis hukukçusunun Anayasa’ya aykırı olduğu düşüncesini paylaştığını söyleyen Barçın, hükümeti akademiye giriş konusunda “ikilik” yaratmakla suçladı.

Yapılmak istenen değişiklikleri tek tek değerlendiren Barçın, Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı tüzükle lisans süresini kısaltabileceği yönünde bir değişiklik yapılmaya çalışıldığını belirtti.

YÖDAK Yasası’ndaki lisans eğitimi tanımını okuyan Barçın, akademi yasasında yapılan değişiklikle sahte diplomalı kişilerin AÖA’ye kayıt yaptırabileceği uyarısında bulundu. “Sen hangi hak ve yetkiyle üniversite mezunlarına ayrı sınav yapacaksın?” diye soran Barçın, hükümeti akademinin “saygınlığını yerle bir etmekle” itham etti.

Barçın’ın tüm üniversite mezunlarının AÖA sınavına girebileceğini söylemesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz alarak “Toplumu yanıltmayalım.” dedi.

Yasa değişikliğinin, tüzükle düzenleme ifadesi barındırdığından, “yasama yetkisini yürütmeye devrettiğini” ve Anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Barçın, çerçevenin yasada çizilmesi gerektiğini ve tüzükle, yürütmenin de o çerçevenin içinde oluşacağını belirtti.

Yasa bağlamında hazırlanan tüzüğe ulaştığını söyleyen Barçın, tüzüğe göre lisans diploması üzerinden AÖA’ya alınacak öğrencilere 22 aylık tam zamanlı öğretmenlik tecrübe kriteri getirileceğini dile getirerek, geçici öğretmenlerin sorununun bu şekilde çözülemeyeceğini savundu.

Geçici öğretmenlerin, AÖA’ya girişlerinde süre ve sayı sınırı getirilmesi gerektiğini söyleyen Barçın, yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceğini ifade etti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz konusu yasa değişikliğinin 2022 yılından beridir yapılmaya çalışıldığını söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan Mali ve İkitsadi Anlaşma metinlerinde, “herkesin öğretmen olabileceği” ifadesinin yer aldığını belirtti.

AÖA’nın “anıtsal bir değeri” olduğunu söyleyen Şahali, kurumun bu yasa değişikliğiyle hükmünü yitireceğini öne sürdü. Eğitim Fakülteleri’nin de bu yasayla hükmünü kaybedeceğini savunan Şahali, farklı meslek dallarında eğitim gören kişilerin bu kadar kolay öğretmen yapılabilmesinin “kabul edilebilir” olmadığını söyledi.

Yasa değişikliğinin şu an olmasa bile gelecekte yapılabilecek bir istismarın önünü açtığını savunan Şahali, “Varsa cesaretiniz AÖA’yı kapatın.” diyerek, Eğitim Fakültesi mezunu dışındaki kişilerin akademi aracılığıyla öğretmenlik mesleğine katılmasının bu kadar kolaylaştırılmaması için çağrı yaptı.

Söz konusu değişiklikle siyasi avantaj sağlanmaya çalışıldığını savunan Şahali, yasadaki hükümlerin tüzükle düzenlenecek olmasını eleştirerek, bu durumda yasaya gerek olmadığını söyledi.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ise hükümetin yandaşlarına imtiyaz sağlamaya çalıştığını, yasa içeriğindeki kriterlerin tüzükle düzenlenecek olmasının AÖA’yı tehlikeye attığını savundu.

Hükümete “Anayasayı ayaklar altına alan” adımlar attığı eleştirisinde bulunan Rogers, bu durumun Meclisin itibarını da “ayaklar altına aldığını” ileri sürdü. Rogers, Meclis hukukçusunun da bu yasanın Anayasaya aykırı olduğunu söylediğini ve öğretmen sendikalarının yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını belirtti.

Rogers, hükümetin Meclisi “popülizm yapmak için kullandığını” savunarak, geçici öğretmenlerin sorununun, başka çözüm yollarıyla ve sendika ile işbirliği yapılarak çözülebileceğini belirtti. Geçici öğretmenlerin “seçim yatırımı” olarak kullanıldığını söyleyen Rogers, bunun yeterli sayıda istihdam yapılmamasının sonucu olduğunu belirtti.

Rogers, yasanın geri çekilmesi için çağrıda bulundu.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, öğretmenlerin “değersiz kılınmaya” çalışıldığını savunarak, yasanın değişikliğinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Otobüs şoförlüğü yaptığı dönemde, öğrencilerin sorunlarını gözlemlediğini belirten Hamzaoğulları, AÖA’da bugüne kadar yaşanan süreçleri anlattı. Hamzaoğlları, Meclis tatili öncesindeki son iki haftada birçok yasanın geçirilmeye çalışıldığını söyleyerek, bunun seçim yatırımı olduğunu savundu.

Hamzaoğulları, Karpaz bölgesinin öğretmen eksikliği sebebiyle en mağdur olan bölgelerden olduğunu söyledi.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy, AÖA’nın bir ekol olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türk toplumunun kimliği kültürü ve varlığı açısından çok önemli değerler yetiştirdiğini söyledi.

AÖA’nın gelişmesi, daha üretken hale gelmesi, daha uluslararası düzeyde bir akademik misyona sahip olmasının önemli olduğunu ancak bu sürecin yıpratıcı ve belirsiz olmaması gerektiğini söyleyen Akansoy, hükümetin sendikalarla tartışmasını eleştirdi.

Akansoy, kriterlerin yasa içinde belirlenmesi için çağrı yaparak, genel seçimin ardından CTP yönetiminin bu yasayı tümüyle değiştireceğini ifade etti. UBP’li milletvekillerinin ve ilgili bakanlık bürokratlarının konu hakkında konuşmadığı ve sordukları sorulara cevap alamadıkları eleştirilerinde bulunan Akansoy, yasanın geri çekilerek tüzükte yer alan kriterlerin yasaya eklenmesi için çağrı yaptı.