Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te tutuklanan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te tutuklanan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni gelişme yaşandı.

Ersoy hakkında düzenlenen ve mahkemeye sunulan iddianame eksik hususlar olduğu belirtilerek iade edilmişti. Yeniden düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

286 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar vermişti.

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, “Suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “Nitelikli cinsel saldırı”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.