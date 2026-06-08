Mehmet Dânâ, Avrupa Başkentlerinde Diplomatik Temaslarda Bulundu

Ziyaretler kapsamında Dânâ, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları Avrupa Direktörleri ile görüşmeler yaparken, Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nun farklı genel müdürlüklerinden yetkililerle bir araya geldi. Bu çerçevede DG REGIO, DG HOME ve DG SANTE Genel Müdür Yardımcıları ile temas kuran Dânâ, ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı’nın Batı Avrupa Ortaklarıyla İlişkiler Baş Danışmanı, Komisyon Başkan Yardımcılarının kabine üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve çeşitli düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda da temaslarda bulunan Dânâ’nın görüşmelerinde Kıbrıs konusu, güven artırıcı önlemler, Kıbrıslı Türklerin izolasyonu, Kıbrıs Rum tarafının Schengen alanına katılım başvurusu, hellimin AB’ye ihracatı, kırmızı toprak patatesinin tescil süreci ve adadaki şap hastalığı gibi başlıklar ele alındı.

Dânâ, ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Londra, Brüksel ve Paris’teki büyükelçileri ve daimi temsilcileriyle de istişarelerde bulundu. Ziyaretlere Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.