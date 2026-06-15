Mehmet S. Göze (Asi) 32. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Geçmişte Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yönetim Kurulu Üyeliği, KTMMOB Onur Kurulu Üyeliği ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet S. Göze (Asi) vefatının 32. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Geçmişte Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yönetim Kurulu Üyeliği, KTMMOB Onur Kurulu Üyeliği ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet S. Göze (Asi) vefatının 32. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, törene Göze’nin ailesi, yakınları, meslektaşları, KTMMOB ve bağlı oda temsilcileri, YKP temsilcileri, Güney Kıbrıs’tan konuklar ile çok sayıda dostu ve arkadaşı katıldı.

Törende konuşan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Mehmet S. Göze’nin mühendislik mesleğine ve örgütlü mücadeleye yaptığı katkıların bugün de yol gösterici olmaya devam ettiğini belirterek, onun yalnızca başarılı bir mühendis değil, aynı zamanda toplum sorunlarına duyarlı bir mücadele insanı olduğunu vurguladı.

Anma töreninde ayrıca Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mehmet S. Göze’nin siyasi mücadelesine ve toplumcu duruşuna dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Törene Güney Kıbrıs’tan katılan Andreas Constantinides ile Themos Dimitriu da söz alarak, Göze’nin iki toplum arasında diyalog, barış ve ortak mücadele anlayışına yaptığı katkıları anlattı.