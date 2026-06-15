Merve Çelebi Voleybol Akademi’nde 5. yıl şenliği coşkusu

Merve Çelebi Voleybol Akademi, geleneksel hale getirdiği yıl sonu şenliğinin beşincisini geniş katılımla gerçekleştirdi.

Merve Çelebi Voleybol Akademi, geleneksel hale getirdiği yıl sonu şenliğinin beşincisini geniş katılımla gerçekleştirdi.

Sporcular ve aileler gün boyu süren etkinliklerde keyifli anlar yaşadı. Merve Çelebi Voleybol Akademi, geleneksel olarak düzenlediği şenliğin beşincisini 13 Haziran’da gerçekleştirdi.

“5. Yıl Şenliği” adıyla düzenlenen etkinlikte akademi sporcuları ve aileleri bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdi. Şenlik, Attila Topaloğlu Sahası’nda, akademinin farklı yaş gruplarında yer alan sporcular ve ailelerinin katılımıyla düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yiyecek ve içecek stantları kurulurken, DJ Behiç’in müzik performansı da organizasyona renk kattı. Gün boyunca akademi sporcuları arasında mini voleybol turnuvaları düzenlenirken, çeşitli etkinliklerle katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi. Beş Yıllık Emek Sahiplerine Teşekkür Akademi kurucusu Merve Çelebi, etkinlikte yaptığı konuşmada şenliğin beşincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Organizasyonun artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Çelebi, her yıl daha güzel bir etkinlik düzenlemek için çalıştıklarını söyledi. Şenliğin gerçekleşmesinde emeği bulunan antrenörlere teşekkür eden Çelebi, “Siz olmazsanız zaten böyle güzel bir organizasyon yapamayız” ifadelerini kullandı. İstikrarın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelebi, akademi bünyesinde beş yıldır yer alan sporcu ve antrenörlere teşekkür belgeleri takdim etti.

Sporcular ve Aileler Keyifli Bir Gün Geçirdi Saat 16.30’da başlayan etkinlik, akşam saatlerine kadar devam etti. Mini turnuvalar, müzik ve çeşitli aktivitelerle geçen organizasyonda sporcular ve aileleri bir arada olmanın keyfini yaşarken, akademinin beşinci yılı coşkulu bir şekilde kutlandı.