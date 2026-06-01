Mesarya Eğitim ve Spor Akademisi Kulübü basketbol akademisini açtı

Mesarya Eğitim ve Spor Akademisi Kulübü (MESAD), basketbol akademisinin faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Mesarya Eğitim ve Spor Akademisi Kulübü (MESAD), basketbol akademisinin faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Açıklamada, akademide 2005–2009 ve 2001–2004 doğumlu sporcular olmak üzere iki farklı yaş kategorisinde eğitim verileceği belirtildi. Kulüp yetkilileri, programın temel amacının geleceğin basketbolcularını yetiştirmek olduğunu ifade ederken, kayıt ve detaylı bilgi için iletişime geçilebileceği bildirildi.

Basketbol akademisinin, bölgedeki gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi hedefiyle faaliyete geçtiği kaydedildi.