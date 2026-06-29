Messi’den Dünya Kupası’nda yeni rekor

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçti. Messi, turnuva tarihinde üst üste yedi Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçti. Messi, turnuva tarihinde üst üste yedi Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.

Arjantin’in Ürdün’ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 80. dakikasında ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu gole çeviren 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 19’a yükselterek erkekler kategorisindeki rekorunu geliştirdi.

Bu gol, Messi’nin kariyerindeki 72., Arjantin milli takımı formasıyla ise 12. serbest vuruş golü olarak kayıtlara geçti.

Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla çıktığı 202. maçta gol sayısını 123’e ulaştırarak uluslararası gol krallığı listesinde Cristiano Ronaldo’nun (145 gol) ardından ikinci sıradaki yerini koruyor.

Efsane isimleri geride bıraktı

Messi, bu başarıdan önce Dünya Kupası’nda üst üste altı maçta gol atan Fransız forvet Just Fontaine ve Brezilyalı efsane Jairzinho ile bu unvanı paylaşıyordu. Ürdün karşısında kaydettiği golle iki ismi de geride bırakan tecrübeli oyuncu, tek başına zirveye yerleşti.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Messi’nin performansına yönelik sorulara, “Sizin gördüğünüzü ben de görüyorum. Bu konuda bana her soru sorulduğunda artık ne diyeceğimi bilemiyorum” yanıtını verdi.

Seyirciden Messi’ye yoğun ilgi

Arjantin’in gruptan lider çıkmayı garantilemesi ve Ürdün’ün turnuvadan elenmiş olması nedeniyle Messi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Texas’taki Dallas Cowboys Stadyumu’nu dolduran 70 bin 649 seyirci, ikinci yarının başlamasıyla birlikte Messi lehine tezahüratlara başladı. Yıldız oyuncunun ısınmaya çıkmasıyla salonda büyük bir coşku yaşanırken, 60. dakikada Lautaro Martinez’in yerine oyuna girmesiyle alkış tufanı koptu.

Daha önce sekiz kez Ballon d’Or kazanan ancak kariyerinde hiç Dünya Kupası Gol Kralı (Altın Ayakkabı) olamayan Messi, bu turnuvada attığı 6 golle krallık yarışında Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Erling Haaland’ın önünde ilk sırada yer alıyor.

Turnuva öncesinde Inter Miami forması giyerken hafif bir arka adale sakatlığı yaşayan ve riske edilmeyen Messi için teknik direktör Scaloni, “Bugün 90 dakika oynayabilirdi ancak hem takım arkadaşlarının süre almasını istedi hem de önümüzdeki kritik maçlar için kendini sakatladı. O, insanların konuştuğu istatistikleri pek fazla düşünmüyor” dedi.

Gruptan lider çıkan Arjantin, son 32 turundaki ilk maçını cuma günü Güney Florida’da oynayacak.