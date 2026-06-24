Meta’da yapay zeka krizi: Çalışan takip programı güvenlik açığı nedeniyle durduruldu

Meta, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanların klavye ve fare hareketlerini kaydettiği tartışmalı gizlilik programını, toplanan verilerin şirket içinde savunmasız kaldığının ortaya çıkması üzerine askıya aldı.

Meta, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanların klavye ve fare hareketlerini kaydettiği tartışmalı gizlilik programını, toplanan verilerin şirket içinde savunmasız kaldığının ortaya çıkması üzerine askıya aldı.

Sosyal medya devi Meta, çalışanların bilgisayar kullanım alışkanlıklarını izleyerek yapay zeka modellerini geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı programını iki ay gibi kısa bir sürenin ardından durdurmak zorunda kaldı.

Şirket içinde büyük huzursuzluğa yol açan bu proje, çalışanların iş bilgisayarlarındaki her klavye vuruşunu ve fare tıklamasını kaydetmeyi hedefliyordu. Ancak toplanan bu hassas verilerin şirket içindeki herkes tarafından erişilebilir durumda bırakıldığının fark edilmesi üzerine Meta yönetimi geri adım attı.

Şirket sözcüsü, dahili adı “Model Yetkinliği Girişimi” olan programın incelemeler tamamlanana kadar askıya alındığını doğrularken, şu ana kadar verilerin kötü niyetli olarak kullanıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını iddia etti.

Rıza dışı takip çalışanları öfkelendirdi

Mark Zuckerberg liderliğindeki şirkette haftalardır süren gerginlik, yaklaşık 2 bin çalışanın programın tamamen iptal edilmesi için imza toplamasıyla zirveye ulaştı.

Meta yönetiminin tepkileri dindirmek adına çalışanlara kendilerini yarım saatlik sürelerle takipten çıkarma hakkı tanıması ise içeride “hasar kontrolü” olarak yorumlanarak kabul görmedi.

Şirket çalışanları, OpenAI ve Anthropic gibi dişli rakiplere karşı yapay zeka teknolojisini geliştirmeye sıcak baktıklarını ancak bu amansız takibin kendilerine hiçbir rıza alınmadan zorla dayatılmasının şirket içi motivasyonu tarihin en düşük seviyesine indirdiğini belirtiyor.

Milyarlarca dolarlık yarış ve şirket içi kaos

Meta’nın sadece bu yıl yapay zeka yatırımları için 145 milyar dolar gibi devasa bir bütçe ayırması, şirket içindeki huzursuzluğun tek sebebi değil.

Bu büyük bütçeli dönüşüm sürecinde yaşanan kitlesel işten çıkarmalar ve ekiplerin sürekli yapay zeka odaklı yeniden yapılandırılması, çalışanlar ile yönetim arasındaki bağları kopardı.

Hatta bazı çalışanların şirket içi toplantılarda yöneticileri açıkça eleştirdiği ve bu durumu “kendi kuyruğunu kovalamaya” benzettiği ifade ediliyor.

Eski çalışanlar, teknoloji devinin yapay zeka yarışında öne geçmek için attığı bu agresif adımların şirket iklimini giderek daha yıpratıcı ve belirsiz bir hale getirdiğini dile getiriyor.