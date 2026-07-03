MetaTerra'dan KKTC'de Enerji ve Gayrimenkul Atağı

MetaTerra’nın davetiyle bir gün arayla adaya gelen taraflardan ilki, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olarak kabul edilen Afrika merkezli güçlü bir enerji grubu oldu. Geniş varlık tabanı, operasyonel tecrübesi ve kurumsal itibarıyla öne çıkan bu enerji deviyle yapılan temaslar, enerji varlıklarının tokenizasyonu alanında önemli bir str…

MetaTerra’nın davetiyle bir gün arayla adaya gelen taraflardan ilki, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olarak kabul edilen Afrika merkezli güçlü bir enerji grubu oldu. Geniş varlık tabanı, operasyonel tecrübesi ve kurumsal itibarıyla öne çıkan bu enerji deviyle yapılan temaslar, enerji varlıklarının tokenizasyonu alanında önemli bir stratejik açılım olarak değerlendiriliyor.

İkinci anlaşma ise premium gayrimenkul, otelcilik ve üst segment yaşam alanları etrafında şekillenen güçlü portföyüyle dikkat çeken Legado ile imzalandı. Legado’nun yüksek değerli gayrimenkul ve yaşam odaklı yatırım yaklaşımı, MetaTerra’nın gerçek dünya varlıklarını global yatırımcı güveniyle buluşturma vizyonu açısından güçlü bir tamamlayıcı alan oluşturuyor.

Küresel finansal piyasalarda dalgalanmanın arttığı, yatırımcıların daha somut, güvenilir ve iyi yapılandırılmış varlıklara yöneldiği bu dönemde atılan bu imzalar, MetaTerra’nın gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanındaki stratejik rolünü güçlendiren önemli bir adım oldu.

İmzalanan bu anlaşmalar kapsamında taraflar; enerji, premium gayrimenkul, otelcilik ve üst segment yaşam varlıklarının regülasyonlara uyumlu, kurumsal güvene dayalı ve global yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir tokenizasyon yapıları altında ele alınması konusunda mutabakata vardı.

Süreçte; varlık yapısı, finansal model, hukuki çerçeve, yatırımcı erişimi, global konumlandırma ve uzun vadeli değer yaratımı başlıkları birlikte değerlendirildi.

MetaTerra Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Törehan, imzalanan prensip anlaşmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Bugünler, MetaTerra’nın dünyaya ne kadar değerli ve zamanında bir hizmet sunduğunu göstermek için çok özel şartların oluştuğu günler. Küresel piyasalarda güven arayışının arttığı, yatırımcıların daha somut ve iyi yapılandırılmış varlıklara yöneldiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, biri dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olarak kabul edilen Afrika merkezli güçlü bir enerji grubu, diğeri ise premium gayrimenkul ve yaşam yatırımları alanında dikkat çeken Legado olmak üzere iki önemli kurumla KKTC’de resmi anlaşmalarımızı imzalamış olmak bizim için büyük bir gurur.”

Törehan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sadece iki ayrı iş birliği değil; gerçek dünya varlıklarının gelecekte nasıl finanse edileceğine, nasıl daha erişilebilir hale getirileceğine ve global yatırımcı güveniyle nasıl buluşturulacağına dair çok daha büyük bir vizyonun parçası.”

MetaTerra, önümüzdeki dönemde gerçek dünya varlıklarına dayalı tokenizasyon projelerinde güven, regülasyon uyumu, şeffaflık, kurumsal anlatı ve uzun vadeli değer yaratımı ilkelerini merkeze alan çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Şirket, bu süreci yalnızca yeni finansal ürünlerin değil; reel sektör varlıklarının global sermaye ile daha modern, daha güvenilir ve daha erişilebilir biçimde buluşacağı yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriyor.